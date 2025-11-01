Информация за цената за Tonio (TONIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00712873 24-часов нисък $ 0.00828895 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.03598027 Най-ниска цена $ 0.00348256 Промяна на цената (1ч) +3.98% Промяна на цената (1д) +1.65% Промяна на цената (7д) +1.35%

Цената в реално време за Tonio (TONIO) е$0.0078946. През последните 24 часа TONIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00712873 до най-висока стойност $ 0.00828895, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TONIO е $ 0.03598027, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00348256.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TONIO има промяна от +3.98% за последния час, +1.65% за 24 часа и +1.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tonio (TONIO)

Пазарна капитализация $ 787.19K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 787.19K Циркулиращо предлагане 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tonio е $ 787.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TONIO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 787.19K.