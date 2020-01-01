Токеномика на TONIC ($TONIC) Открийте ключова информация за TONIC ($TONIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TONIC ($TONIC) Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community Официален уебсайт: https://www.tonicinu.fun/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/17ipcN2B2nSG4Ulm1zt0CFpPlaD96qvmyqbPG4DzrlaM/edit?usp=drivesdk Купете $TONIC сега!

Токеномика и анализ на цената за TONIC ($TONIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TONIC ($TONIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 282.05K $ 282.05K $ 282.05K Общо предлагане: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Циркулиращо предлагане: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 282.05K $ 282.05K $ 282.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00043169 $ 0.00043169 $ 0.00043169 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00028512 $ 0.00028512 $ 0.00028512 Текуща цена: $ 0.00028437 $ 0.00028437 $ 0.00028437 Научете повече за цената на TONIC ($TONIC)

Токеномика на TONIC ($TONIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TONIC ($TONIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $TONIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $TONIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $TONIC, разгледайте цената в реално време на токените $TONIC!

