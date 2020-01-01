Токеномика на Ton Ship (SHIP) Открийте ключова информация за Ton Ship (SHIP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ton Ship (SHIP) TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Официален уебсайт: https://tonship.com Бяла книга: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/ Купете SHIP сега!

Токеномика и анализ на цената за Ton Ship (SHIP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ton Ship (SHIP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.23K $ 67.23K $ 67.23K Общо предлагане: $ 98.74B $ 98.74B $ 98.74B Циркулиращо предлагане: $ 90.55B $ 90.55B $ 90.55B FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.31K $ 73.31K $ 73.31K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ton Ship (SHIP)

Токеномика на Ton Ship (SHIP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ton Ship (SHIP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIP, разгледайте цената в реално време на токените SHIP!

