Токеномика на TON FISH MEMECOIN (FISH) Открийте ключова информация за TON FISH MEMECOIN (FISH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TON FISH MEMECOIN (FISH) TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram! Официален уебсайт: https://www.tonfish.io/ Купете FISH сега!

Токеномика и анализ на цената за TON FISH MEMECOIN (FISH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TON FISH MEMECOIN (FISH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Общо предлагане: $ 408.62T $ 408.62T $ 408.62T Циркулиращо предлагане: $ 300.79T $ 300.79T $ 300.79T FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на TON FISH MEMECOIN (FISH)

Токеномика на TON FISH MEMECOIN (FISH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TON FISH MEMECOIN (FISH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FISH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FISH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FISH, разгледайте цената в реално време на токените FISH!

Прогноза за цената за FISH Искате ли да знаете какъв път може да поеме FISH? Нашата страница за прогноза за цената FISH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FISH сега!

