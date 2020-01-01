Токеномика на Ton Cat (TCAT) Открийте ключова информация за Ton Cat (TCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ton Cat (TCAT) Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Официален уебсайт: https://www.toncat.net/ Купете TCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Ton Cat (TCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ton Cat (TCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 331.91K $ 331.91K $ 331.91K Общо предлагане: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Циркулиращо предлагане: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 331.91K $ 331.91K $ 331.91K Рекорд за всички времена: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0005258 $ 0.0005258 $ 0.0005258 Научете повече за цената на Ton Cat (TCAT)

Токеномика на Ton Cat (TCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ton Cat (TCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TCAT, разгледайте цената в реално време на токените TCAT!

Прогноза за цената за TCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TCAT? Нашата страница за прогноза за цената TCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TCAT сега!

