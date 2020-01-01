Токеномика на Tomo Cat (TOMO) Открийте ключова информация за Tomo Cat (TOMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tomo Cat (TOMO) TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Официален уебсайт: https://www.tomocat.com/ Бяла книга: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Купете TOMO сега!

Токеномика и анализ на цената за Tomo Cat (TOMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tomo Cat (TOMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 317.44K $ 317.44K $ 317.44K Общо предлагане: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Циркулиращо предлагане: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 317.44K $ 317.44K $ 317.44K Рекорд за всички времена: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00033345 $ 0.00033345 $ 0.00033345 Научете повече за цената на Tomo Cat (TOMO)

Токеномика на Tomo Cat (TOMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tomo Cat (TOMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOMO, разгледайте цената в реално време на токените TOMO!

