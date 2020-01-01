Токеномика на TOLYS CAT (OPPIE) Открийте ключова информация за TOLYS CAT (OPPIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TOLYS CAT (OPPIE) A Meme Coin With a Mission! TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet! TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address. Официален уебсайт: https://oppieonsol.io/ Купете OPPIE сега!

Токеномика и анализ на цената за TOLYS CAT (OPPIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOLYS CAT (OPPIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.46K $ 33.46K $ 33.46K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.46K $ 33.46K $ 33.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00354286 $ 0.00354286 $ 0.00354286 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на TOLYS CAT (OPPIE)

Токеномика на TOLYS CAT (OPPIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TOLYS CAT (OPPIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPPIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPPIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPPIE, разгледайте цената в реално време на токените OPPIE!

Прогноза за цената за OPPIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPPIE? Нашата страница за прогноза за цената OPPIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPPIE сега!

