Токеномика на Toli The Trencher (TOLI)
Информация за Toli The Trencher (TOLI)
A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that’s racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to “talking” to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey “the most relatable influencer of 2025.” Fans are praising the vlog’s charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe.
Токеномика и анализ на цената за Toli The Trencher (TOLI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Toli The Trencher (TOLI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Toli The Trencher (TOLI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Toli The Trencher (TOLI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TOLI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TOLI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOLI, разгледайте цената в реално време на токените TOLI!
Прогноза за цената за TOLI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOLI? Нашата страница за прогноза за цената TOLI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.