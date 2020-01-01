Токеномика на Tokoin (TOKO) Открийте ключова информация за Tokoin (TOKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tokoin (TOKO) Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it's our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it's NFT and as it's utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it's community Официален уебсайт: https://www.tokoin.io/ Бяла книга: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862

Токеномика и анализ на цената за Tokoin (TOKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tokoin (TOKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 345.23K $ 345.23K $ 345.23K Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (оценка при пълна реализация): $ 369.05K $ 369.05K $ 369.05K Рекорд за всички времена: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018366 $ 0.00018366 $ 0.00018366 Научете повече за цената на Tokoin (TOKO)

Токеномика на Tokoin (TOKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tokoin (TOKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOKO, разгледайте цената в реално време на токените TOKO!

Прогноза за цената за TOKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOKO? Нашата страница за прогноза за цената TOKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOKO сега!

