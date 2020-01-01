Токеномика на Tokito (TOKITO) Открийте ключова информация за Tokito (TOKITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tokito (TOKITO) Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Официален уебсайт: https://tokito.ai/ Купете TOKITO сега!

Токеномика и анализ на цената за Tokito (TOKITO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tokito (TOKITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.57K $ 35.57K $ 35.57K Общо предлагане: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Циркулиращо предлагане: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.05K $ 80.05K $ 80.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00788618 $ 0.00788618 $ 0.00788618 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Tokito (TOKITO)

Токеномика на Tokito (TOKITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tokito (TOKITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOKITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOKITO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOKITO, разгледайте цената в реално време на токените TOKITO!

