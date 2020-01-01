Токеномика на Toki (TOKI) Открийте ключова информация за Toki (TOKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Toki (TOKI) $TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie. Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable. He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat. His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry. Официален уебсайт: https://toki-dragon.xyz/ Купете TOKI сега!

Токеномика и анализ на цената за Toki (TOKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Toki (TOKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 99.57K $ 99.57K $ 99.57K Общо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Циркулиращо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.57K $ 99.57K $ 99.57K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Toki (TOKI)

Токеномика на Toki (TOKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Toki (TOKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOKI, разгледайте цената в реално време на токените TOKI!

Прогноза за цената за TOKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOKI? Нашата страница за прогноза за цената TOKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOKI сега!

