Информация за цената за Tokeo (TOKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01223018 $ 0.01223018 $ 0.01223018 24-часов нисък $ 0.0127586 $ 0.0127586 $ 0.0127586 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01223018$ 0.01223018 $ 0.01223018 24-часов висок $ 0.0127586$ 0.0127586 $ 0.0127586 Рекорд за всички времена $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Най-ниска цена $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Промяна на цената (1ч) +1.37% Промяна на цената (1д) +1.92% Промяна на цената (7д) +1.65% Промяна на цената (7д) +1.65%

Цената в реално време за Tokeo (TOKE) е$0.01252684. През последните 24 часа TOKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01223018 до най-висока стойност $ 0.0127586, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOKE е $ 0.081304, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00745933.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOKE има промяна от +1.37% за последния час, +1.92% за 24 часа и +1.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tokeo (TOKE)

Пазарна капитализация $ 666.93K$ 666.93K $ 666.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Циркулиращо предлагане 53.23M 53.23M 53.23M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tokeo е $ 666.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOKE е 53.23M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.25M.