Токеномика на Tokenomy (TEN) Открийте ключова информация за Tokenomy (TEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tokenomy (TEN) Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Официален уебсайт: https://www.tokenomy.com/ Бяла книга: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Купете TEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Tokenomy (TEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tokenomy (TEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 980.25K $ 980.25K $ 980.25K Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Рекорд за всички времена: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 Текуща цена: $ 0.00848717 $ 0.00848717 $ 0.00848717 Научете повече за цената на Tokenomy (TEN)

Токеномика на Tokenomy (TEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tokenomy (TEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TEN, разгледайте цената в реално време на токените TEN!

Прогноза за цената за TEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме TEN? Нашата страница за прогноза за цената TEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TEN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!