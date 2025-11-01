Информация за цената за Tokenize Xchange (TKX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 24-часов нисък $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 24-часов висок 24-часов нисък $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 24-часов висок $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 Рекорд за всички времена $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Най-ниска цена $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Промяна на цената (1ч) +0.45% Промяна на цената (1д) +2.44% Промяна на цената (7д) -1.27% Промяна на цената (7д) -1.27%

Цената в реално време за Tokenize Xchange (TKX) е$2.09. През последните 24 часа TKX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.02 до най-висока стойност $ 2.1, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TKX е $ 50.43, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.111255.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TKX има промяна от +0.45% за последния час, +2.44% за 24 часа и -1.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tokenize Xchange (TKX)

Пазарна капитализация $ 166.74M$ 166.74M $ 166.74M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 208.43M$ 208.43M $ 208.43M Циркулиращо предлагане 80.00M 80.00M 80.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tokenize Xchange е $ 166.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TKX е 80.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 208.43M.