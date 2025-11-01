БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Tokenize Xchange днес е 2.09 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TKX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TKX в MEXC сега.Цената в реално време на Tokenize Xchange днес е 2.09 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TKX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TKX в MEXC сега.

Повече за TKX

TKXценова информация

Какво представлява TKX

Бяла книга TKX

Официален уебсайт на TKX

Токеномика на TKX

TKX ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Tokenize Xchange Лого

Tokenize Xchange цена (TKX)

Не се намира в списъка

1 TKX към USD - цена в реално време:

$2.09
$2.09$2.09
+2.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Tokenize Xchange (TKX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:10:02 (UTC+8)

Информация за цената за Tokenize Xchange (TKX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 2.02
$ 2.02$ 2.02
24-часов нисък
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
24-часов висок

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 50.43
$ 50.43$ 50.43

$ 0.111255
$ 0.111255$ 0.111255

+0.45%

+2.44%

-1.27%

-1.27%

Цената в реално време за Tokenize Xchange (TKX) е$2.09. През последните 24 часа TKX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.02 до най-висока стойност $ 2.1, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TKX е $ 50.43, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.111255.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TKX има промяна от +0.45% за последния час, +2.44% за 24 часа и -1.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tokenize Xchange (TKX)

$ 166.74M
$ 166.74M$ 166.74M

--
----

$ 208.43M
$ 208.43M$ 208.43M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tokenize Xchange е $ 166.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TKX е 80.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 208.43M.

История на цените за Tokenize Xchange (TKX) USD

През днешния ден промяната в цената на Tokenize Xchange към USD беше $ +0.04961643.
През последните 30 дни промяната в цената на Tokenize Xchange към USD беше $ -0.1824327560.
През последните 60 дни промяната в цената на Tokenize Xchange към USD беше $ -1.2264115820.
През последните 90 дни промяната в цената на Tokenize Xchange към USD беше $ -3.197107563453332.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.04961643+2.44%
30 дни$ -0.1824327560-8.72%
60 дни$ -1.2264115820-58.67%
90 дни$ -3.197107563453332-60.46%

Какво е Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Tokenize Xchange (USD)

Колко ще струва Tokenize Xchange (TKX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tokenize Xchange (TKX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tokenize Xchange.

Проверете прогнозата за цената за Tokenize Xchange сега!

TKX към местни валути

Токеномика на Tokenize Xchange (TKX)

Разбирането на токеномиката на Tokenize Xchange (TKX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TKX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Tokenize Xchange (TKX)

Колко струва Tokenize Xchange (TKX) днес?
Цената в реално време на TKX в USD е 2.09 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TKX към USD?
Текущата цена на TKX към USD е $ 2.09. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tokenize Xchange?
Пазарната капитализация за TKX е $ 166.74M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TKX?
Циркулиращото предлагане на TKX е 80.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TKX?
TKX постигна ATH цена от 50.43 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TKX?
TKX достигна ATL цена от 0.111255 USD.
Какъв е обемът на търговията на TKX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TKX е -- USD.
Ще се повиши ли TKX тази година?
TKX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TKX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:10:02 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Tokenize Xchange (TKX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,255.51
$109,255.51$109,255.51

-0.87%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,845.80
$3,845.80$3,845.80

-0.39%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02722
$0.02722$0.02722

-15.41%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.56
$185.56$185.56

-1.38%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,845.80
$3,845.80$3,845.80

-0.39%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,255.51
$109,255.51$109,255.51

-0.87%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.56
$185.56$185.56

-1.38%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.41
$1,081.41$1,081.41

-0.27%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000714
$0.0000714$0.0000714

+42.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09198
$0.09198$0.09198

+819.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000651
$0.000651$0.000651

+225.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00033
$0.00033$0.00033

+83.33%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000103
$0.00000103$0.00000103

+60.93%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%