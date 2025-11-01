Информация за цената за Todin (TDN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0008572 $ 0.0008572 $ 0.0008572 24-часов нисък $ 0.00096573 $ 0.00096573 $ 0.00096573 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0008572$ 0.0008572 $ 0.0008572 24-часов висок $ 0.00096573$ 0.00096573 $ 0.00096573 Рекорд за всички времена $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Най-ниска цена $ 0.00060277$ 0.00060277 $ 0.00060277 Промяна на цената (1ч) -1.79% Промяна на цената (1д) -0.28% Промяна на цената (7д) -11.59% Промяна на цената (7д) -11.59%

Цената в реално време за Todin (TDN) е$0.00091263. През последните 24 часа TDN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0008572 до най-висока стойност $ 0.00096573, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TDN е $ 0.00443116, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00060277.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TDN има промяна от -1.79% за последния час, -0.28% за 24 часа и -11.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Todin (TDN)

Пазарна капитализация $ 133.40K$ 133.40K $ 133.40K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 732.19K$ 732.19K $ 732.19K Циркулиращо предлагане 146.17M 146.17M 146.17M Общо предлагане 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Текущата пазарна капитализация на Todin е $ 133.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TDN е 146.17M, като общото предлагане е 802285308.8540871. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 732.19K.