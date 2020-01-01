Токеномика на toby (TOBY) Открийте ключова информация за toby (TOBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за toby (TOBY) Toby on Solana (TOBY) is a meme coin that emerged from the Solana blockchain as a community-driven token. Originally created as a lighthearted experiment, the project took a new direction when the original developer left, leaving the community to take charge. Since then, TOBY has evolved into a unique, community-led project centered around holding and spreading positivity within the cryptocurrency space. The TOBY community consists of dedicated supporters, including larger holders known as "TURBO WHALES" and "diamond hands," who are committed to maintaining TOBY’s value and supporting each other in a collective mission. While there are no staking or rewards mechanisms, the community has focused on cultivating a “good vibes economy,” with members actively contributing to a positive and humorous atmosphere. TOBY’s journey is one of organic growth, driven by a unified group of supporters who believe in the token's potential as a fun and community-oriented asset in the Solana ecosystem. Официален уебсайт: https://tobyonsol.io Бяла книга: https://www.tobyonsol.io/TOBY_WHITEPAPER.pdf Купете TOBY сега!

Токеномика и анализ на цената за toby (TOBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за toby (TOBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.31K $ 5.31K $ 5.31K Общо предлагане: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Циркулиращо предлагане: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.31K $ 5.31K $ 5.31K Рекорд за всички времена: $ 0.00045804 $ 0.00045804 $ 0.00045804 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000386 $ 0.00000386 $ 0.00000386 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на toby (TOBY)

Токеномика на toby (TOBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на toby (TOBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOBY, разгледайте цената в реално време на токените TOBY!

Прогноза за цената за TOBY Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOBY? Нашата страница за прогноза за цената TOBY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOBY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!