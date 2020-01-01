Токеномика на tobi (TOBI) Открийте ключова информация за tobi (TOBI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за tobi (TOBI) Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Официален уебсайт: https://hellotobi.xyz Купете TOBI сега!

Токеномика и анализ на цената за tobi (TOBI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за tobi (TOBI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 473.08K Общо предлагане: $ 998.68M Циркулиращо предлагане: $ 998.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 473.08K Рекорд за всички времена: $ 0.01800695 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011552 Текуща цена: $ 0.00047637 Научете повече за цената на tobi (TOBI)

Токеномика на tobi (TOBI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на tobi (TOBI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOBI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOBI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOBI, разгледайте цената в реално време на токените TOBI!

Прогноза за цената за TOBI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOBI? Нашата страница за прогноза за цената TOBI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOBI сега!

