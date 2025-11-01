Информация за цената за ToadzStrategy (TOADSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0006447 $ 0.0006447 $ 0.0006447 24-часов нисък $ 0.00070821 $ 0.00070821 $ 0.00070821 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0006447$ 0.0006447 $ 0.0006447 24-часов висок $ 0.00070821$ 0.00070821 $ 0.00070821 Рекорд за всички времена $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Най-ниска цена $ 0.00013523$ 0.00013523 $ 0.00013523 Промяна на цената (1ч) -0.71% Промяна на цената (1д) +3.76% Промяна на цената (7д) -6.99% Промяна на цената (7д) -6.99%

Цената в реално време за ToadzStrategy (TOADSTR) е$0.00067489. През последните 24 часа TOADSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0006447 до най-висока стойност $ 0.00070821, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOADSTR е $ 0.00603401, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013523.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOADSTR има промяна от -0.71% за последния час, +3.76% за 24 часа и -6.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ToadzStrategy (TOADSTR)

Пазарна капитализация $ 642.50K$ 642.50K $ 642.50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 642.50K$ 642.50K $ 642.50K Циркулиращо предлагане 952.00M 952.00M 952.00M Общо предлагане 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359

Текущата пазарна капитализация на ToadzStrategy е $ 642.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOADSTR е 952.00M, като общото предлагане е 952002073.9910359. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 642.50K.