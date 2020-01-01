Токеномика на Toadie Meme Coin (TOAD) Открийте ключова информация за Toadie Meme Coin (TOAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Toadie Meme Coin (TOAD) What is the project about? Toadie Meme Coin (TOAD) is a cryptocurrency launched on the Solana blockchain. TOAD has a current supply of 100,000,000 tokens, with 80% in circulation, while 10% of the supply is allocated for gaming, and 10% for platform operation + CEX listing. It is trading on Raydium with a $550k+ trade volume over the last 24 hours. What makes your project unique? Toadie Meme Coin ($TOAD) has an active and strong community of over 5500 holders! It has a presale on Raydium and was incubated by Gotbit hedge fund and Playbux. It is an NFT and community-driven gaming platform with 100% transparent Tokenomics, 0% Buy/Sell taxes, LP burnt, Contract revoked, SAFU verified Smart Contract. History of your project. $TOAD is a unique frog meme coin that combines the concepts of Frog, gaming, and NFT to create a powerful and exciting new token, placing community power and control at its core. $TOAD is a community-driven project built on the Solana blockchain. What’s next for your project? TOAD Token's roadmap has achieved significant milestones, including NFT launch, community building, Playbux incubation, and Gotbit hedge funds, launch of quests and the first game.. Additionally, the next step is to introduce strategic partnerships, more advanced games, and establish Adoption. What can your token be used for? TOAD Token serves as a genuine meme token, providing utility through NFT integration and gaming reward earning. Soon, more features will be added. These features promote organic and sustainable value growth within our community. Официален уебсайт: https://toadie.co/ Бяла книга: https://toadie.medium.com/toad-valley-restoration-quest-9cca215eca66 Купете TOAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Toadie Meme Coin (TOAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Toadie Meme Coin (TOAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.32K $ 54.32K $ 54.32K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.32K $ 54.32K $ 54.32K Рекорд за всички времена: $ 0.114657 $ 0.114657 $ 0.114657 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000544 $ 0.000544 $ 0.000544 Научете повече за цената на Toadie Meme Coin (TOAD)

Токеномика на Toadie Meme Coin (TOAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Toadie Meme Coin (TOAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOAD, разгледайте цената в реално време на токените TOAD!

Прогноза за цената за TOAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOAD? Нашата страница за прогноза за цената TOAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOAD сега!

