Информация за To The Sun (SUNPUMP) To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is! Официален уебсайт: https://tothesun.vip/ Купете SUNPUMP сега!

Токеномика и анализ на цената за To The Sun (SUNPUMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за To The Sun (SUNPUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.58K $ 37.58K $ 37.58K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.58K $ 37.58K $ 37.58K Рекорд за всички времена: $ 0.00142861 $ 0.00142861 $ 0.00142861 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на To The Sun (SUNPUMP)

Токеномика на To The Sun (SUNPUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на To The Sun (SUNPUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUNPUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUNPUMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUNPUMP, разгледайте цената в реално време на токените SUNPUMP!

