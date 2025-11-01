Информация за цената за TNC (TECHIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Най-ниска цена $ 0.00006904$ 0.00006904 $ 0.00006904 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за TNC (TECHIE) е$0.00013003. През последните 24 часа TECHIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TECHIE е $ 0.00348034, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006904.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TECHIE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TNC (TECHIE)

Пазарна капитализация $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Циркулиращо предлагане 72.97M 72.97M 72.97M Общо предлагане 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TNC е $ 9.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TECHIE е 72.97M, като общото предлагане е 200000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.01K.