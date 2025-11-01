Информация за цената за Titan Token (TNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00141516 $ 0.00141516 $ 0.00141516 24-часов нисък $ 0.00144262 $ 0.00144262 $ 0.00144262 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00141516$ 0.00141516 $ 0.00141516 24-часов висок $ 0.00144262$ 0.00144262 $ 0.00144262 Рекорд за всички времена $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 Най-ниска цена $ 0.0013923$ 0.0013923 $ 0.0013923 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.69% Промяна на цената (7д) -3.41% Промяна на цената (7д) -3.41%

Цената в реално време за Titan Token (TNT) е$0.00141538. През последните 24 часа TNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00141516 до най-висока стойност $ 0.00144262, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TNT е $ 0.00371391, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0013923.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TNT има промяна от +0.01% за последния час, -0.69% за 24 часа и -3.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Titan Token (TNT)

Пазарна капитализация $ 141.53K$ 141.53K $ 141.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 141.53K$ 141.53K $ 141.53K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Titan Token е $ 141.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TNT е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 141.53K.