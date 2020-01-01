Токеномика на TITAN AI (TIAI) Открийте ключова информация за TITAN AI (TIAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TITAN AI (TIAI) Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments. Официален уебсайт: https://titanchain.ai/ Купете TIAI сега!

Токеномика и анализ на цената за TITAN AI (TIAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TITAN AI (TIAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Рекорд за всички времена: $ 0.00297382 $ 0.00297382 $ 0.00297382 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000804 $ 0.00000804 $ 0.00000804 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на TITAN AI (TIAI)

Токеномика на TITAN AI (TIAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TITAN AI (TIAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIAI, разгледайте цената в реално време на токените TIAI!

Прогноза за цената за TIAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TIAI? Нашата страница за прогноза за цената TIAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TIAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!