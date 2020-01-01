Токеномика на Tired Dad (TIRED) Открийте ключова информация за Tired Dad (TIRED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tired Dad (TIRED) This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail. Официален уебсайт: https://tireddadcoin.com/ Купете TIRED сега!

Токеномика и анализ на цената за Tired Dad (TIRED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tired Dad (TIRED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 77.38K $ 77.38K $ 77.38K Общо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Циркулиращо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 77.38K $ 77.38K $ 77.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00565141 $ 0.00565141 $ 0.00565141 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Tired Dad (TIRED)

Токеномика на Tired Dad (TIRED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tired Dad (TIRED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIRED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIRED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIRED, разгледайте цената в реално време на токените TIRED!

Прогноза за цената за TIRED Искате ли да знаете какъв път може да поеме TIRED? Нашата страница за прогноза за цената TIRED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TIRED сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!