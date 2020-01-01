Токеномика на TIMES ($TIMES) Открийте ключова информация за TIMES ($TIMES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TIMES ($TIMES) The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Официален уебсайт: https://timestoken.xyz/ Бяла книга: https://timestoken.xyz/whitepaper Купете $TIMES сега!

Токеномика и анализ на цената за TIMES ($TIMES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TIMES ($TIMES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 380.42K $ 380.42K $ 380.42K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 378.97M $ 378.97M $ 378.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Рекорд за всички времена: $ 0.126407 $ 0.126407 $ 0.126407 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00100383 $ 0.00100383 $ 0.00100383 Научете повече за цената на TIMES ($TIMES)

Токеномика на TIMES ($TIMES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TIMES ($TIMES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $TIMES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $TIMES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $TIMES, разгледайте цената в реално време на токените $TIMES!

Прогноза за цената за $TIMES Искате ли да знаете какъв път може да поеме $TIMES? Нашата страница за прогноза за цената $TIMES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $TIMES сега!

