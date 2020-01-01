Токеномика на Time Capital Markets (TCM) Открийте ключова информация за Time Capital Markets (TCM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Time Capital Markets (TCM) Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators). Официален уебсайт: https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos Купете TCM сега!

Токеномика и анализ на цената за Time Capital Markets (TCM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Time Capital Markets (TCM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 197.35K $ 197.35K $ 197.35K Общо предлагане: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M Циркулиращо предлагане: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 197.35K $ 197.35K $ 197.35K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020647 $ 0.00020647 $ 0.00020647 Научете повече за цената на Time Capital Markets (TCM)

Токеномика на Time Capital Markets (TCM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Time Capital Markets (TCM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TCM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TCM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TCM, разгледайте цената в реално време на токените TCM!

Прогноза за цената за TCM Искате ли да знаете какъв път може да поеме TCM? Нашата страница за прогноза за цената TCM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TCM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!