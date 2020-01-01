Токеномика на Tim Cheese (TIM) Открийте ключова информация за Tim Cheese (TIM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tim Cheese (TIM) I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next? Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/DYUjm68jHoQFHMHzuRqomrhRcog9mc4TNrCWHpufpump Купете TIM сега!

Токеномика и анализ на цената за Tim Cheese (TIM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tim Cheese (TIM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.64K $ 73.64K $ 73.64K Общо предлагане: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Циркулиращо предлагане: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.64K $ 73.64K $ 73.64K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Tim Cheese (TIM)

Токеномика на Tim Cheese (TIM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tim Cheese (TIM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIM, разгледайте цената в реално време на токените TIM!

Прогноза за цената за TIM Искате ли да знаете какъв път може да поеме TIM? Нашата страница за прогноза за цената TIM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TIM сега!

