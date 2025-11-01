Информация за цената за TikTrix (TRIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.04939376 $ 0.04939376 $ 0.04939376 24-часов нисък $ 0.072307 $ 0.072307 $ 0.072307 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.04939376$ 0.04939376 $ 0.04939376 24-часов висок $ 0.072307$ 0.072307 $ 0.072307 Рекорд за всички времена $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Най-ниска цена $ 0.04883387$ 0.04883387 $ 0.04883387 Промяна на цената (1ч) -1.88% Промяна на цената (1д) -29.29% Промяна на цената (7д) -26.68% Промяна на цената (7д) -26.68%

Цената в реално време за TikTrix (TRIX) е$0.050931. През последните 24 часа TRIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04939376 до най-висока стойност $ 0.072307, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRIX е $ 0.258948, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04883387.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRIX има промяна от -1.88% за последния час, -29.29% за 24 часа и -26.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TikTrix (TRIX)

Пазарна капитализация $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 101.87M$ 101.87M $ 101.87M Циркулиращо предлагане 133.08M 133.08M 133.08M Общо предлагане 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TikTrix е $ 6.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRIX е 133.08M, като общото предлагане е 2000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 101.87M.