Информация за цената за Tickeron (TICKERON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005033 $ 0.00005033 $ 0.00005033 24-часов нисък $ 0.00005746 $ 0.00005746 $ 0.00005746 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005033$ 0.00005033 $ 0.00005033 24-часов висок $ 0.00005746$ 0.00005746 $ 0.00005746 Рекорд за всички времена $ 0.00013621$ 0.00013621 $ 0.00013621 Най-ниска цена $ 0.00004475$ 0.00004475 $ 0.00004475 Промяна на цената (1ч) -0.09% Промяна на цената (1д) -4.12% Промяна на цената (7д) +2.94% Промяна на цената (7д) +2.94%

Цената в реално време за Tickeron (TICKERON) е$0.00005299. През последните 24 часа TICKERON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005033 до най-висока стойност $ 0.00005746, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TICKERON е $ 0.00013621, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004475.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TICKERON има промяна от -0.09% за последния час, -4.12% за 24 часа и +2.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tickeron (TICKERON)

Пазарна капитализация $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K Циркулиращо предлагане 875.03M 875.03M 875.03M Общо предлагане 875,027,534.423395 875,027,534.423395 875,027,534.423395

Текущата пазарна капитализация на Tickeron е $ 46.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TICKERON е 875.03M, като общото предлагане е 875027534.423395. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 46.37K.