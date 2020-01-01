Токеномика на Tiamonds (TOTO) Открийте ключова информация за Tiamonds (TOTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tiamonds (TOTO) Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs. Официален уебсайт: https://tiamonds.com/ Бяла книга: https://tiamonds.s3.us-east-1.amazonaws.com/website/Tiamonds+TOTO+White+Paper+-+International+Edition.pdf Купете TOTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Tiamonds (TOTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tiamonds (TOTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 725.19K $ 725.19K $ 725.19K Общо предлагане: $ 929.15M $ 929.15M $ 929.15M Циркулиращо предлагане: $ 121.41M $ 121.41M $ 121.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Рекорд за всички времена: $ 0.00966738 $ 0.00966738 $ 0.00966738 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00565042 $ 0.00565042 $ 0.00565042 Текуща цена: $ 0.00597207 $ 0.00597207 $ 0.00597207 Научете повече за цената на Tiamonds (TOTO)

Токеномика на Tiamonds (TOTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tiamonds (TOTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOTO, разгледайте цената в реално време на токените TOTO!

Прогноза за цената за TOTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOTO? Нашата страница за прогноза за цената TOTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOTO сега!

