Токеномика на Thought (THT) Открийте ключова информация за Thought (THT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Thought (THT) Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Официален уебсайт: https://thought.live/ Бяла книга: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Thought (THT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Thought (THT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.57M $ 27.57M $ 27.57M Общо предлагане: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Циркулиращо предлагане: $ 531.16M $ 531.16M $ 531.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.25M $ 81.25M $ 81.25M Рекорд за всички времена: $ 0.1552 $ 0.1552 $ 0.1552 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00015385 $ 0.00015385 $ 0.00015385 Текуща цена: $ 0.051908 $ 0.051908 $ 0.051908 Научете повече за цената на Thought (THT)

Токеномика на Thought (THT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Thought (THT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой THT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой THT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на THT, разгледайте цената в реално време на токените THT!

Прогноза за цената за THT Искате ли да знаете какъв път може да поеме THT? Нашата страница за прогноза за цената THT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените THT сега!

