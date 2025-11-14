Токеномика на This Will Spread (PLAGUECOIN) Открийте ключова информация за This Will Spread (PLAGUECOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за This Will Spread (PLAGUECOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за This Will Spread (PLAGUECOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.92K $ 4.92K $ 4.92K Общо предлагане: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M Циркулиращо предлагане: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.92K $ 4.92K $ 4.92K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на This Will Spread (PLAGUECOIN) Купете PLAGUECOIN сега!

Информация за This Will Spread (PLAGUECOIN) Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/8VYMyBmJ4UB2UbENi9L1enih6Bo6t2QePt5Kd5Ygpump

Токеномика на This Will Spread (PLAGUECOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на This Will Spread (PLAGUECOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLAGUECOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLAGUECOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLAGUECOIN, разгледайте цената в реално време на токените PLAGUECOIN!

Прогноза за цената за PLAGUECOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLAGUECOIN? Нашата страница за прогноза за цената PLAGUECOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLAGUECOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!