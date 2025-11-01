Информация за цената за This Will Spread (PLAGUECOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00003825$ 0.00003825 $ 0.00003825 Най-ниска цена $ 0.00000535$ 0.00000535 $ 0.00000535 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.54% Промяна на цената (7д) -0.54%

Цената в реално време за This Will Spread (PLAGUECOIN) е$0.00000591. През последните 24 часа PLAGUECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PLAGUECOIN е $ 0.00003825, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000535.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PLAGUECOIN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за This Will Spread (PLAGUECOIN)

Пазарна капитализация $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Циркулиращо предлагане 999.25M 999.25M 999.25M Общо предлагане 999,253,015.67239 999,253,015.67239 999,253,015.67239

Текущата пазарна капитализация на This Will Spread е $ 5.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PLAGUECOIN е 999.25M, като общото предлагане е 999253015.67239. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.90K.