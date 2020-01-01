Токеномика на This Is My Iguana (TIMI) Открийте ключова информация за This Is My Iguana (TIMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за This Is My Iguana (TIMI) Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Официален уебсайт: https://thisismyiguana.io/ Купете TIMI сега!

Токеномика и анализ на цената за This Is My Iguana (TIMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за This Is My Iguana (TIMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 219.46K $ 219.46K $ 219.46K Общо предлагане: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M Циркулиращо предлагане: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 219.46K $ 219.46K $ 219.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00023236 $ 0.00023236 $ 0.00023236 Научете повече за цената на This Is My Iguana (TIMI)

Токеномика на This Is My Iguana (TIMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на This Is My Iguana (TIMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIMI, разгледайте цената в реално време на токените TIMI!

Прогноза за цената за TIMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TIMI? Нашата страница за прогноза за цената TIMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TIMI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!