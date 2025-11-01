Информация за цената за this is a special memecoin (TISM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001245 $ 0.00001245 $ 0.00001245 24-часов нисък $ 0.00001305 $ 0.00001305 $ 0.00001305 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001245$ 0.00001245 $ 0.00001245 24-часов висок $ 0.00001305$ 0.00001305 $ 0.00001305 Рекорд за всички времена $ 0.0022241$ 0.0022241 $ 0.0022241 Най-ниска цена $ 0.00001188$ 0.00001188 $ 0.00001188 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +2.72% Промяна на цената (7д) -2.62% Промяна на цената (7д) -2.62%

Цената в реално време за this is a special memecoin (TISM) е$0.00001279. През последните 24 часа TISM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001245 до най-висока стойност $ 0.00001305, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TISM е $ 0.0022241, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001188.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TISM има промяна от -0.50% за последния час, +2.72% за 24 часа и -2.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за this is a special memecoin (TISM)

Пазарна капитализация $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Циркулиращо предлагане 926.76M 926.76M 926.76M Общо предлагане 926,763,368.347801 926,763,368.347801 926,763,368.347801

Текущата пазарна капитализация на this is a special memecoin е $ 11.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TISM е 926.76M, като общото предлагане е 926763368.347801. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.86K.