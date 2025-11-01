БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на this coin is so good днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GLAZE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GLAZE в MEXC сега.Цената в реално време на this coin is so good днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GLAZE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GLAZE в MEXC сега.

Повече за GLAZE

GLAZEценова информация

Какво представлява GLAZE

Официален уебсайт на GLAZE

Токеномика на GLAZE

GLAZE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

this coin is so good Лого

this coin is so good цена (GLAZE)

Не се намира в списъка

1 GLAZE към USD - цена в реално време:

--
----
+2.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
this coin is so good (GLAZE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:40:54 (UTC+8)

Информация за цената за this coin is so good (GLAZE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+2.16%

-2.73%

-2.73%

Цената в реално време за this coin is so good (GLAZE) е--. През последните 24 часа GLAZE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GLAZE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GLAZE има промяна от 0.00% за последния час, +2.16% за 24 часа и -2.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за this coin is so good (GLAZE)

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

--
----

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

999.56M
999.56M 999.56M

999,560,084.163295
999,560,084.163295 999,560,084.163295

Текущата пазарна капитализация на this coin is so good е $ 10.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GLAZE е 999.56M, като общото предлагане е 999560084.163295. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.38K.

История на цените за this coin is so good (GLAZE) USD

През днешния ден промяната в цената на this coin is so good към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на this coin is so good към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на this coin is so good към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на this coin is so good към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.16%
30 дни$ 0-21.48%
60 дни$ 0-54.59%
90 дни$ 0--

Какво е this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

this coin is so good (GLAZE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за this coin is so good (USD)

Колко ще струва this coin is so good (GLAZE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от this coin is so good (GLAZE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за this coin is so good.

Проверете прогнозата за цената за this coin is so good сега!

GLAZE към местни валути

Токеномика на this coin is so good (GLAZE)

Разбирането на токеномиката на this coin is so good (GLAZE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GLAZE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно this coin is so good (GLAZE)

Колко струва this coin is so good (GLAZE) днес?
Цената в реално време на GLAZE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GLAZE към USD?
Текущата цена на GLAZE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на this coin is so good?
Пазарната капитализация за GLAZE е $ 10.38K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GLAZE?
Циркулиращото предлагане на GLAZE е 999.56M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GLAZE?
GLAZE постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GLAZE?
GLAZE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GLAZE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GLAZE е -- USD.
Ще се повиши ли GLAZE тази година?
GLAZE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GLAZE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:40:54 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за this coin is so good (GLAZE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,730.45
$109,730.45$109,730.45

-0.44%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,861.73
$3,861.73$3,861.73

+0.02%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02760
$0.02760$0.02760

-14.23%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.49
$187.49$187.49

-0.35%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,861.73
$3,861.73$3,861.73

+0.02%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,730.45
$109,730.45$109,730.45

-0.44%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.49
$187.49$187.49

-0.35%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5102
$2.5102$2.5102

-0.54%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.73
$1,088.73$1,088.73

+0.40%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000822
$0.0000822$0.0000822

+64.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09701
$0.09701$0.09701

+870.10%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000489
$0.000489$0.000489

+144.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000100
$0.00000100$0.00000100

+56.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7987
$0.7987$0.7987

+55.17%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%