Информация за цената за this coin is scarce (SCARCE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00086276 $ 0.00086276 $ 0.00086276 24-часов нисък $ 0.00087451 $ 0.00087451 $ 0.00087451 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00086276$ 0.00086276 $ 0.00086276 24-часов висок $ 0.00087451$ 0.00087451 $ 0.00087451 Рекорд за всички времена $ 0.03268383$ 0.03268383 $ 0.03268383 Най-ниска цена $ 0.00086276$ 0.00086276 $ 0.00086276 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.31% Промяна на цената (7д) -9.73% Промяна на цената (7д) -9.73%

Цената в реално време за this coin is scarce (SCARCE) е$0.00087027. През последните 24 часа SCARCE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00086276 до най-висока стойност $ 0.00087451, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCARCE е $ 0.03268383, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00086276.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCARCE има промяна от -- за последния час, -0.31% за 24 часа и -9.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за this coin is scarce (SCARCE)

Пазарна капитализация $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Циркулиращо предлагане 9.94M 9.94M 9.94M Общо предлагане 9,944,423.880245 9,944,423.880245 9,944,423.880245

Текущата пазарна капитализация на this coin is scarce е $ 8.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCARCE е 9.94M, като общото предлагане е 9944423.880245. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.65K.