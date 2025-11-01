Информация за цената за This Can Be Anything (IMAGINE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000704 $ 0.00000704 $ 0.00000704 24-часов нисък $ 0.00000709 $ 0.00000709 $ 0.00000709 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000704$ 0.00000704 $ 0.00000704 24-часов висок $ 0.00000709$ 0.00000709 $ 0.00000709 Рекорд за всички времена $ 0.00035742$ 0.00035742 $ 0.00035742 Най-ниска цена $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.67% Промяна на цената (7д) -5.68% Промяна на цената (7д) -5.68%

Цената в реално време за This Can Be Anything (IMAGINE) е$0.00000709. През последните 24 часа IMAGINE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000704 до най-висока стойност $ 0.00000709, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IMAGINE е $ 0.00035742, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000688.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IMAGINE има промяна от -- за последния час, +0.67% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за This Can Be Anything (IMAGINE)

Пазарна капитализация $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Циркулиращо предлагане 999.24M 999.24M 999.24M Общо предлагане 999,238,829.117129 999,238,829.117129 999,238,829.117129

Текущата пазарна капитализация на This Can Be Anything е $ 7.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IMAGINE е 999.24M, като общото предлагане е 999238829.117129. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.08K.