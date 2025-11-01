БорсаDEX+
Цената в реално време на This Can Be Anything днес е 0.00000709 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за IMAGINE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на IMAGINE в MEXC сега.

Повече за IMAGINE

IMAGINEценова информация

Какво представлява IMAGINE

Официален уебсайт на IMAGINE

Токеномика на IMAGINE

IMAGINE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

This Can Be Anything Лого

This Can Be Anything цена (IMAGINE)

Не се намира в списъка

1 IMAGINE към USD - цена в реално време:

--
----
+0.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
This Can Be Anything (IMAGINE) Ценова графика на живо
Информация за цената за This Can Be Anything (IMAGINE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000704
$ 0.00000704
24-часов нисък
$ 0.00000709
$ 0.00000709
24-часов висок

$ 0.00000704
$ 0.00000704

$ 0.00000709
$ 0.00000709

$ 0.00035742
$ 0.00035742

$ 0.00000688
$ 0.00000688

--

+0.67%

-5.68%

-5.68%

Цената в реално време за This Can Be Anything (IMAGINE) е$0.00000709. През последните 24 часа IMAGINE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000704 до най-висока стойност $ 0.00000709, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IMAGINE е $ 0.00035742, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000688.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IMAGINE има промяна от -- за последния час, +0.67% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за This Can Be Anything (IMAGINE)

$ 7.08K
$ 7.08K

--
----

$ 7.08K
$ 7.08K

999.24M
999.24M

999,238,829.117129
999,238,829.117129

Текущата пазарна капитализация на This Can Be Anything е $ 7.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IMAGINE е 999.24M, като общото предлагане е 999238829.117129. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.08K.

История на цените за This Can Be Anything (IMAGINE) USD

През днешния ден промяната в цената на This Can Be Anything към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на This Can Be Anything към USD беше $ -0.0000015011.
През последните 60 дни промяната в цената на This Can Be Anything към USD беше $ -0.0000018442.
През последните 90 дни промяната в цената на This Can Be Anything към USD беше $ -0.000005339018126768335.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.67%
30 дни$ -0.0000015011-21.17%
60 дни$ -0.0000018442-26.01%
90 дни$ -0.000005339018126768335-42.95%

Какво е This Can Be Anything (IMAGINE)

$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.

Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.

No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

This Can Be Anything (IMAGINE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за This Can Be Anything (USD)

Колко ще струва This Can Be Anything (IMAGINE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от This Can Be Anything (IMAGINE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за This Can Be Anything.

Проверете прогнозата за цената за This Can Be Anything сега!

IMAGINE към местни валути

Токеномика на This Can Be Anything (IMAGINE)

Разбирането на токеномиката на This Can Be Anything (IMAGINE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените IMAGINE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно This Can Be Anything (IMAGINE)

Колко струва This Can Be Anything (IMAGINE) днес?
Цената в реално време на IMAGINE в USD е 0.00000709 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на IMAGINE към USD?
Текущата цена на IMAGINE към USD е $ 0.00000709. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на This Can Be Anything?
Пазарната капитализация за IMAGINE е $ 7.08K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на IMAGINE?
Циркулиращото предлагане на IMAGINE е 999.24M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на IMAGINE?
IMAGINE постигна ATH цена от 0.00035742 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на IMAGINE?
IMAGINE достигна ATL цена от 0.00000688 USD.
Какъв е обемът на търговията на IMAGINE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за IMAGINE е -- USD.
Ще се повиши ли IMAGINE тази година?
IMAGINE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за IMAGINE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:40:39 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за This Can Be Anything (IMAGINE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,709.11

$3,861.25

$0.02760

$187.46

$1.0004

$3,861.25

$109,709.11

$187.46

$2.5106

$1,088.61

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000822

$0.09701

$0.000480

$0.00000100

$0.0039

$0.7996

$0.00027

