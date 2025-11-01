Информация за цената за TheTrenches (TRENCHES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00014304 $ 0.00014304 $ 0.00014304 24-часов нисък $ 0.00015363 $ 0.00015363 $ 0.00015363 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00014304$ 0.00014304 $ 0.00014304 24-часов висок $ 0.00015363$ 0.00015363 $ 0.00015363 Рекорд за всички времена $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Най-ниска цена $ 0.00012862$ 0.00012862 $ 0.00012862 Промяна на цената (1ч) -0.36% Промяна на цената (1д) -3.41% Промяна на цената (7д) -3.75% Промяна на цената (7д) -3.75%

Цената в реално време за TheTrenches (TRENCHES) е$0.00014485. През последните 24 часа TRENCHES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00014304 до най-висока стойност $ 0.00015363, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRENCHES е $ 0.00720189, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00012862.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRENCHES има промяна от -0.36% за последния час, -3.41% за 24 часа и -3.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TheTrenches (TRENCHES)

Пазарна капитализация $ 144.83K$ 144.83K $ 144.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 144.83K$ 144.83K $ 144.83K Циркулиращо предлагане 999.86M 999.86M 999.86M Общо предлагане 999,857,911.788916 999,857,911.788916 999,857,911.788916

Текущата пазарна капитализация на TheTrenches е $ 144.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRENCHES е 999.86M, като общото предлагане е 999857911.788916. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 144.83K.