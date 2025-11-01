Информация за цената за thesis cat (QUANT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00289093 Най-ниска цена $ 0.00001184 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.61%

Цената в реално време за thesis cat (QUANT) е$0.00002014. През последните 24 часа QUANT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QUANT е $ 0.00289093, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001184.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QUANT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за thesis cat (QUANT)

Пазарна капитализация $ 20.14K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.14K Циркулиращо предлагане 1000.00M Общо предлагане 999,998,023.0

Текущата пазарна капитализация на thesis cat е $ 20.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QUANT е 1000.00M, като общото предлагане е 999998023.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.14K.