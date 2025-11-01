БорсаDEX+
Цената в реално време на thesis cat днес е 0.00002014 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за QUANT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на QUANT в MEXC сега.

Повече за QUANT

QUANTценова информация

Какво представлява QUANT

Официален уебсайт на QUANT

Токеномика на QUANT

QUANT ценова прогноза

thesis cat Лого

thesis cat цена (QUANT)

Не се намира в списъка

1 QUANT към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
thesis cat (QUANT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:40:33 (UTC+8)

Информация за цената за thesis cat (QUANT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289093
$ 0.00289093$ 0.00289093

$ 0.00001184
$ 0.00001184$ 0.00001184

--

--

+0.61%

+0.61%

Цената в реално време за thesis cat (QUANT) е$0.00002014. През последните 24 часа QUANT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QUANT е $ 0.00289093, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001184.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QUANT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за thesis cat (QUANT)

$ 20.14K
$ 20.14K$ 20.14K

--
----

$ 20.14K
$ 20.14K$ 20.14K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,023.0
999,998,023.0 999,998,023.0

Текущата пазарна капитализация на thesis cat е $ 20.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QUANT е 1000.00M, като общото предлагане е 999998023.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.14K.

История на цените за thesis cat (QUANT) USD

През днешния ден промяната в цената на thesis cat към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на thesis cat към USD беше $ -0.0000023347.
През последните 60 дни промяната в цената на thesis cat към USD беше $ -0.0000023183.
През последните 90 дни промяната в цената на thesis cat към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000023347-11.59%
60 дни$ -0.0000023183-11.51%
90 дни$ 0--

Какво е thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

thesis cat (QUANT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за thesis cat (USD)

Колко ще струва thesis cat (QUANT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от thesis cat (QUANT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за thesis cat.

Проверете прогнозата за цената за thesis cat сега!

QUANT към местни валути

Токеномика на thesis cat (QUANT)

Разбирането на токеномиката на thesis cat (QUANT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените QUANT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно thesis cat (QUANT)

Колко струва thesis cat (QUANT) днес?
Цената в реално време на QUANT в USD е 0.00002014 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на QUANT към USD?
Текущата цена на QUANT към USD е $ 0.00002014. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на thesis cat?
Пазарната капитализация за QUANT е $ 20.14K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на QUANT?
Циркулиращото предлагане на QUANT е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на QUANT?
QUANT постигна ATH цена от 0.00289093 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на QUANT?
QUANT достигна ATL цена от 0.00001184 USD.
Какъв е обемът на търговията на QUANT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за QUANT е -- USD.
Ще се повиши ли QUANT тази година?
QUANT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за QUANT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:40:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за thesis cat (QUANT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

