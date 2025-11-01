Информация за цената за Thermo Fisher xStock (TMOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 Най-ниска цена $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +2.04% Промяна на цената (7д) +2.04%

Цената в реално време за Thermo Fisher xStock (TMOX) е$560.62. През последните 24 часа TMOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TMOX е $ 560.62, а най-ниската цена за всички времена е $ 464.51.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TMOX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Thermo Fisher xStock (TMOX)

Пазарна капитализация $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Циркулиращо предлагане 354.73 354.73 354.73 Общо предлагане 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

Текущата пазарна капитализация на Thermo Fisher xStock е $ 198.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TMOX е 354.73, като общото предлагане е 21271.404323034. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.93M.