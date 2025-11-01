БорсаDEX+
Цената в реално време на There Will Be Signs днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SIGNS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SIGNS в MEXC сега.Цената в реално време на There Will Be Signs днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SIGNS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SIGNS в MEXC сега.

Повече за SIGNS

SIGNSценова информация

Какво представлява SIGNS

Официален уебсайт на SIGNS

Токеномика на SIGNS

SIGNS ценова прогноза

There Will Be Signs Лого

There Will Be Signs цена (SIGNS)

Не се намира в списъка

1 SIGNS към USD - цена в реално време:

--
----
+5.50%1D
mexc
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:24:17 (UTC+8)

Информация за цената за There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+5.57%

-3.82%

-3.82%

Цената в реално време за There Will Be Signs (SIGNS) е--. През последните 24 часа SIGNS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SIGNS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SIGNS има промяна от -0.22% за последния час, +5.57% за 24 часа и -3.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за There Will Be Signs (SIGNS)

$ 46.60K
$ 46.60K$ 46.60K

--
----

$ 48.09K
$ 48.09K$ 48.09K

935.00M
935.00M 935.00M

964,919,935.283174
964,919,935.283174 964,919,935.283174

Текущата пазарна капитализация на There Will Be Signs е $ 46.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SIGNS е 935.00M, като общото предлагане е 964919935.283174. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 48.09K.

История на цените за There Will Be Signs (SIGNS) USD

През днешния ден промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.57%
30 дни$ 0-21.66%
60 дни$ 0-35.07%
90 дни$ 0--

Какво е There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

There Will Be Signs (SIGNS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за There Will Be Signs (USD)

Колко ще струва There Will Be Signs (SIGNS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от There Will Be Signs (SIGNS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за There Will Be Signs.

Проверете прогнозата за цената за There Will Be Signs сега!

SIGNS към местни валути

Токеномика на There Will Be Signs (SIGNS)

Разбирането на токеномиката на There Will Be Signs (SIGNS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SIGNS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно There Will Be Signs (SIGNS)

Колко струва There Will Be Signs (SIGNS) днес?
Цената в реално време на SIGNS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SIGNS към USD?
Текущата цена на SIGNS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на There Will Be Signs?
Пазарната капитализация за SIGNS е $ 46.60K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SIGNS?
Циркулиращото предлагане на SIGNS е 935.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SIGNS?
SIGNS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SIGNS?
SIGNS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SIGNS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SIGNS е -- USD.
Ще се повиши ли SIGNS тази година?
SIGNS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SIGNS за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

