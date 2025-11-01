There Will Be Signs цена (SIGNS)
-0.22%
+5.57%
-3.82%
-3.82%
Цената в реално време за There Will Be Signs (SIGNS) е--. През последните 24 часа SIGNS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SIGNS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SIGNS има промяна от -0.22% за последния час, +5.57% за 24 часа и -3.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на There Will Be Signs е $ 46.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SIGNS е 935.00M, като общото предлагане е 964919935.283174. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 48.09K.
През днешния ден промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на There Will Be Signs към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+5.57%
|30 дни
|$ 0
|-21.66%
|60 дни
|$ 0
|-35.07%
|90 дни
|$ 0
|--
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
