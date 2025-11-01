БорсаDEX+
Цената в реално време на Theo Short Duration US Treasury Fund днес е 1.012 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за THBILL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на THBILL в MEXC сега.

Theo Short Duration US Treasury Fund цена (THBILL)

$1.01
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ценова графика на живо
Информация за цената за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.006
24-часов нисък
$ 1.019
24-часов висок

$ 1.006
$ 1.019
$ 1.11
$ 0.906552
-0.14%

-0.05%

-0.00%

-0.00%

Цената в реално време за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) е$1.012. През последните 24 часа THBILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.006 до най-висока стойност $ 1.019, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на THBILL е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.906552.

Що се отнася до краткосрочното представяне, THBILL има промяна от -0.14% за последния час, -0.05% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 154.79M
--
$ 154.79M
152.93M
152,929,894.98485
Текущата пазарна капитализация на Theo Short Duration US Treasury Fund е $ 154.79M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на THBILL е 152.93M, като общото предлагане е 152929894.98485. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 154.79M.

История на цените за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) USD

През днешния ден промяната в цената на Theo Short Duration US Treasury Fund към USD беше $ -0.00055352032566.
През последните 30 дни промяната в цената на Theo Short Duration US Treasury Fund към USD беше $ +0.0059025912.
През последните 60 дни промяната в цената на Theo Short Duration US Treasury Fund към USD беше $ +0.0084945256.
През последните 90 дни промяната в цената на Theo Short Duration US Treasury Fund към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00055352032566-0.05%
30 дни$ +0.0059025912+0.58%
60 дни$ +0.0084945256+0.84%
90 дни$ 0--

Какво е Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

Колко ще струва Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Theo Short Duration US Treasury Fund.

Проверете прогнозата за цената за Theo Short Duration US Treasury Fund сега!

THBILL към местни валути

Токеномика на Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Разбирането на токеномиката на Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените THBILL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Колко струва Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) днес?
Цената в реално време на THBILL в USD е 1.012 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на THBILL към USD?
Текущата цена на THBILL към USD е $ 1.012. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Theo Short Duration US Treasury Fund?
Пазарната капитализация за THBILL е $ 154.79M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на THBILL?
Циркулиращото предлагане на THBILL е 152.93M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на THBILL?
THBILL постигна ATH цена от 1.11 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на THBILL?
THBILL достигна ATL цена от 0.906552 USD.
Какъв е обемът на търговията на THBILL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за THBILL е -- USD.
Ще се повиши ли THBILL тази година?
THBILL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за THBILL за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,255.51

