Информация за цената за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24-часов нисък $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 24-часов висок $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Рекорд за всички времена $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Най-ниска цена $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Промяна на цената (1ч) -0.14% Промяна на цената (1д) -0.05% Промяна на цената (7д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00%

Цената в реално време за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) е$1.012. През последните 24 часа THBILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.006 до най-висока стойност $ 1.019, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на THBILL е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.906552.

Що се отнася до краткосрочното представяне, THBILL има промяна от -0.14% за последния час, -0.05% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Пазарна капитализация $ 154.79M$ 154.79M $ 154.79M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 154.79M$ 154.79M $ 154.79M Циркулиращо предлагане 152.93M 152.93M 152.93M Общо предлагане 152,929,894.98485 152,929,894.98485 152,929,894.98485

Текущата пазарна капитализация на Theo Short Duration US Treasury Fund е $ 154.79M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на THBILL е 152.93M, като общото предлагане е 152929894.98485. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 154.79M.