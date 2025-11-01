Информация за цената за TheDip (THEDIP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.13% Промяна на цената (7д) -4.34% Промяна на цената (7д) -4.34%

Цената в реално време за TheDip (THEDIP) е--. През последните 24 часа THEDIP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на THEDIP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, THEDIP има промяна от -- за последния час, +2.13% за 24 часа и -4.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TheDip (THEDIP)

Пазарна капитализация $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

Текущата пазарна капитализация на TheDip е $ 11.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на THEDIP е 1000.00M, като общото предлагане е 999998330.178054. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.72K.