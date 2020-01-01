Токеномика на TheCat (THECAT) Открийте ключова информация за TheCat (THECAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TheCat (THECAT) On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Официален уебсайт: https://thecat.meme/ Купете THECAT сега!

Токеномика и анализ на цената за TheCat (THECAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TheCat (THECAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 473.86K $ 473.86K $ 473.86K Общо предлагане: $ 790.07M $ 790.07M $ 790.07M Циркулиращо предлагане: $ 790.07M $ 790.07M $ 790.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 473.86K $ 473.86K $ 473.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00705905 $ 0.00705905 $ 0.00705905 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00033634 $ 0.00033634 $ 0.00033634 Текуща цена: $ 0.00060279 $ 0.00060279 $ 0.00060279 Научете повече за цената на TheCat (THECAT)

Токеномика на TheCat (THECAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TheCat (THECAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой THECAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой THECAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на THECAT, разгледайте цената в реално време на токените THECAT!

Прогноза за цената за THECAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме THECAT? Нашата страница за прогноза за цената THECAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените THECAT сега!

