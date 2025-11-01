Информация за цената за The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000963 $ 0.00000963 $ 0.00000963 24-часов нисък $ 0.00000991 $ 0.00000991 $ 0.00000991 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000963$ 0.00000963 $ 0.00000963 24-часов висок $ 0.00000991$ 0.00000991 $ 0.00000991 Рекорд за всички времена $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Най-ниска цена $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 Промяна на цената (1ч) +0.68% Промяна на цената (1д) +1.39% Промяна на цената (7д) +1.43% Промяна на цената (7д) +1.43%

Цената в реално време за The Wizard of Buyback (WIZB) е$0.00000987. През последните 24 часа WIZB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000963 до най-висока стойност $ 0.00000991, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WIZB е $ 0.00113077, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000894.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WIZB има промяна от +0.68% за последния час, +1.39% за 24 часа и +1.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Wizard of Buyback (WIZB)

Пазарна капитализация $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Циркулиращо предлагане 999.35M 999.35M 999.35M Общо предлагане 999,351,764.56733 999,351,764.56733 999,351,764.56733

Текущата пазарна капитализация на The Wizard of Buyback е $ 9.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WIZB е 999.35M, като общото предлагане е 999351764.56733. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.86K.