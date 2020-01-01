Токеномика на The Three Kingdoms (TTK) Открийте ключова информация за The Three Kingdoms (TTK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Three Kingdoms (TTK) The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Официален уебсайт: https://ttk.gg/ Бяла книга: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Купете TTK сега!

Токеномика и анализ на цената за The Three Kingdoms (TTK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Three Kingdoms (TTK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 129.21K $ 129.21K $ 129.21K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 156.67K $ 156.67K $ 156.67K Рекорд за всички времена: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00015667 $ 0.00015667 $ 0.00015667 Научете повече за цената на The Three Kingdoms (TTK)

Токеномика на The Three Kingdoms (TTK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Three Kingdoms (TTK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TTK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TTK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TTK, разгледайте цената в реално време на токените TTK!

Прогноза за цената за TTK Искате ли да знаете какъв път може да поеме TTK? Нашата страница за прогноза за цената TTK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TTK сега!

