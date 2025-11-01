Информация за цената за The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.40% Промяна на цената (1д) -3.90% Промяна на цената (7д) +18.69% Промяна на цената (7д) +18.69%

Цената в реално време за The Surfing Frenchie (DALE) е--. През последните 24 часа DALE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DALE е $ 0.00162335, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DALE има промяна от -0.40% за последния час, -3.90% за 24 часа и +18.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Surfing Frenchie (DALE)

Пазарна капитализация $ 191.23K$ 191.23K $ 191.23K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 191.23K$ 191.23K $ 191.23K Циркулиращо предлагане 998.77M 998.77M 998.77M Общо предлагане 998,770,543.315947 998,770,543.315947 998,770,543.315947

Текущата пазарна капитализация на The Surfing Frenchie е $ 191.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DALE е 998.77M, като общото предлагане е 998770543.315947. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 191.23K.