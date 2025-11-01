Информация за цената за THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) +0.57% Промяна на цената (7д) -7.67% Промяна на цената (7д) -7.67%

Цената в реално време за THE SUBSTANCE (DOSE) е--. През последните 24 часа DOSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOSE е $ 0.0010989, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOSE има промяна от -0.67% за последния час, +0.57% за 24 часа и -7.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за THE SUBSTANCE (DOSE)

Пазарна капитализация $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

Текущата пазарна капитализация на THE SUBSTANCE е $ 72.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOSE е 1000.00M, като общото предлагане е 999996224.349174. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 72.34K.