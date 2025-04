Какво е The Standard EURO (EUROS)

EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

The Standard EURO (EUROS) ресурс Бяла книга Официален уеб сайт